Jovane pondera sair do Sporting no mercado de janeiro

Em agosto renovou contrato com o Sporting, mas pretende ser mais utilizado e estuda várias hipóteses.

Jovane Cabral pode deixar o Sporting em janeiro para dar sequência à sua carreira num clube estrangeiro. Ao que O JOGO apurou, o extremo leonino tem várias hipóteses em carteira e está inclinado para uma das propostas, a mais aliciante em termos desportivos e financeiros. Jovane renovou contrato com o Sporting em agosto, até 2025, ficando com uma cláusula de 60 M€. O cabo-verdiano não quis renovar antes de ser emprestado à Lázio, mas aceitou a intenção da SAD, que queria evitar a saída a custo zero em junho de 2023, de modo a ser reintegrado na equipa A.

Efetivamente, Jovane foi cedido na segunda metade da época passada aos romanos, mas a aventura no Calcio não foi bem sucedida e regressou. Ao serviço do emblema italiano participou em quatro partidas e apontou um golo, mas nunca convenceu o treinador Sarri.

"Esta é a minha casa e é aqui que me sinto bem", disse aos meios de comunicação leoninos após a assinatura do novo contrato. Entretanto, somou o jogo 100 pelo Sporting, uma marca que desejava muito alcançar, e vincou, depois da vitória contra o Farense, querer "dar mais conquistas ao Sporting". No entanto, Jovane está agastado com a pouca utilização. Sem ser opção na posição de avançado-centro, para substituir Paulinho, o extremo tem a concorrência apertada de Trincão, Pedro Gonçalves e Edwards, estando Arthur Gomes, sempre que entra, a ganhar pontos. Nem o recuo de Pote para o meio-campo alterou o cenário.

Este ano, esteve em quatro jogos, sempre como suplente utilizado, somando apenas 53 minutos. O extremo não se sente parte do núcleo duro de Amorim e pretende ter mais minutos de competição e dar um salto na carreira. Frederico Varandas e Hugo Viana estão atentos ao dossiê, que deve resolver-se com a saída do jogador na janela de mercado de janeiro, por empréstimo ou a título definitivo, em caso de proposta atrativa para os leões.

Lesão travou e tática não satisfez

Jovane renovou contrato no verão, uma surpresa até para os adeptos do Sporting. Porém, foi travado por uma lesão pouco depois. O traumatismo no pé esquerdo deixou-o de fora mês e meio. O que poderia ser um revés de início de época foi mais uma pedra no caminho do extremo, que já tinha perdido espaço em 2020/21 com o treinador. Começou essa temporada a titular, como avançado, mas nunca convenceu Amorim no papel de dianteiro móvel. Paulinho foi contratado e Tiago Tomás passou a ser o suplente, afundando Jovane na hierarquia. Não faz parte do lote de capitães, mesmo, estando nos leões desde 2017/18. Do atual plantel, só Coates tem mais épocas pelo Sporting.