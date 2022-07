Jovane não fica no Sporting e há grandes da Turquia e da Grécia a tentar a contratação

Avançado foi cedido à Lázio na época passada. Este ano também não vai ser opção no Sporting e nem foi chamado para iniciar a pré-época.

Jovane Cabral é um dos casos para resolver e, neste momento, treina-se por conta própria e não vai estar sequer na Academia por indicação do Sporting. O jogador termina contrato em 2023 e é para transferir.

O Olympiacos de Pedro Martins, que procura reforços para o centro e corredores do ataque, está em conversações pelo jogador, mas ainda não subiu a proposta de 3 milhões de euros. Uma situação relativamente semelhante decorre na Turquia, com o Besiktas a estar interessado no atleta. As conversas com os turcos prosseguem, até porque existem boas relações entre os clubes desde a venda de Rosier, e, nesse sentido, o clube acredita poder garantir o extremo por uma verba abaixo dos quatro milhões de euros, tendo sido de 3 M€ a sondagem inicial.

No caso do Besiktas, ao que O JOGO pôde apurar, ainda está em equação uma chegada por empréstimo com compra obrigatória, o que nesse caso elevaria o valor a receber em 2023 por parte do Sporting. A Lázio, onde esteve cedido em 2021/22, já abandonou a possibilidade Jovane para o ataque, considerando as exigências dos leões elevadas para contratar um jogador de rotação de plantel.