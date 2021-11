Jovane escapa à cirurgia: confira o tempo de paragem estimado

"É sempre difícil passar por momentos destes mas a minha história não acaba aqui", disse o jogador. A sua venda em janeiro era uma possibilidade de encaixe para a SAD, cenário que fica mais complicado agora.

Jovane sofreu contra o Varzim uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, após escorregar no relvado e acabar por prender o pé levando a excessiva pressão na parte exterior da perna, e deverá recuperar, segundo as estimativas iniciais, num período de dois meses sem recurso a cirurgia.