Jovane entre sair e renovar: Sporting definiu valor a encaixar pelo extremo

Jovane Cabral, aqui em ação no dérbi com o Benfica

Vários empresários têm procurado colocar Jovane no mercado, ele que tem merecido alguma atenção por emblemas ingleses e franceses, que, porém, não têm demonstrado disponibilidade para chegar ao valor pedido em Alvalade.

Sai ou renova: é entre estes dois cenários de alguma forma díspares que se encontra Jovane, extremo de 22 anos que aguarda com expectativa para perceber o que o futuro próximo lhe reserva.

Segundo O JOGO apurou, a SAD liderada por Frederico Varandas, fazendo jus também à abertura dada pelo técnico Rúben Amorim para uma negociação, conta conseguir encontrar uma colocação na próxima janela de transferências - ambicionando encaixar cerca de 10 milhões de euros -, mas sabe que se não o conseguir terá de apontar para a renovação do vínculo com o atleta, que expira em 2023, logo em setembro. Tudo para que a sociedade verde e branca não perca força negocial nas janelas de transferências seguintes, concretamente em janeiro de 2022 e no verão desse mesmo ano. É precisamente devido a este quadro de indefinição que o processo de renovação não conheceu avanços.

Jovane tem sido colocado na órbita de clubes ingleses e franceses por vários agentes interessados em promover uma negociação, a par do Sporting, mas a verdade é que o retorno destas ações tem ficado sempre aquém do desejado em Alvalade.

O técnico Rúben Amorim, como O JOGO oportunamente deu conta, abre mão do extremo, sendo que os dirigentes leoninos pretendem encaixar uma verba na ordem dos 10 milhões de euros

Primeiro, em janeiro, a SAD apontou para 15 milhões de euros como fasquia para um negócio, quando o jogador surgiu na etapa inicial da temporada com algum destaque, atuando mesmo enquanto elemento mais central na frente de ataque. Depois baixou as exigências à medida em que foi percebendo que o atleta não foi apresentando o rendimento desejado nos poucos minutos que foi somando na temporada. Esta acabou com Jovane como suplente utilizado com alguma regularidade, mas sempre com escassos minutos de competição. Aliás, Jovane nos 28 jogos em que participou, esteve em campo durante 883 minutos, isto contando com todas as provas disputadas pelos leões.

Recorde-se que Jovane renovou o seu contrato com o Sporting durante a vigência da Comissão de Gestão, então liderada por Sousa Cintra, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, metade dos 120 milhões de euros desejados pelo então responsável do clube. O vencimento, esse, também subiu substancialmente, encostando nos 400 mil euros brutos por temporada, o que o coloca num patamar salarial distinto daquela que tem sido a matriz seguida pelo elenco de Frederico Varandas, no que à utilização, idade e margem de progressão dos atletas diz respeito, pelo que um novo processo negocial em torno do contrato acentuará esta discrepância.