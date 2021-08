Jovane em fuga a Nuno Santos no onze do Sporting: "Dá outro tipo de soluções"

Apenas Pedro Gonçalves participou diretamente em mais golos do que o extremo-esquerdo, que marcou ao Braga para a Supertaça e, para a liga, concretizou e assistiu com os arsenalistas

A par de Pedro Gonçalves, Jovane Cabral tem sido um dos jogadores mais influentes do Sporting neste início de temporada. Com dois golos e uma assistência, participou diretamente em três tentos, apenas menos um do que Pote, a joia da coroa leonina.

E se Jovane está a ser recompensado pelo treinador com minutos de jogo, Nuno Santos tem sido o sacrificado, ainda sem qualquer presença esta época no onze titular leonino.