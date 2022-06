Jovane em foco: quatro milhões na Turquia, um plano diferente em Itália

Cabo-verdiano tem contrato com o Sporting até 2023.

Jovane Cabral está a ser associado ao Besiktas, rival do Sporting na última Liga dos Campeões. O "Spor" adianta que o emblema turco, sexto no último campeonato, estaria disposto a dar quatro milhões de euros pelo extremo do Sporting, um valor que serviria para abrir as conversas com os leões, que continuam a insistir na fasquia dos cinco milhões.

A Lázio, onde esteve emprestado na segunda metade de 2020/21, continua atenta e, avançava-se em Itália ("Il Messagero" e "Tuttosport"), terá como plano apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra obrigatória.

Recorde-se que o cabo-verdiano termina contrato em 2023 e que os leões querem lucrar com o jogador formado em Alcochete, preferindo uma transferência definitiva neste defeso.