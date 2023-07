"Jovane? É um jogador interessante, mas não o consideramos nesta fase"

Jogador do Sporting elogiado em Espanha

Jovane Cabral, jogador do Sporting, esteve perto de rumar ao Valladolid no mercado de inverno, mas a transferência acabou por não concretizar-se, devido a problemas na inscrição. Em entrevista ao jornal AS, Fran Sánchez, diretor desportivo do clube espanhol, elogiou o jogador e voltou a explicar o que falhou em janeiro.

"Jovane Cabral? É um jogador interessante, mas uma opção que não consideramos nesta fase", começou por dizer, explicando de seguida os problemas na inscrição.

"O que falhou? Foi explicado na altura. Decidimos assiná-lo às 21h15 [20h15 em Portugal Continental] do último dia do mercado, entregámos todos os documentos, obtivemos a autorização da Liga, mas houve uma falha informática, que também aconteceu com o Barcelona, que nos impediu de carregar um documento e, quando este chegou, estava com alguns segundos de atraso. No final, não nos deram o documento como válido. Tentámos justificar o que tinha acontecido, eles reconheceram que tinha havido um erro. Apresentámos uma queixa à FIFA, que foi rejeitada. Podíamos ter apresentado queixa ao TAS, mas... para que nos dessem a razão em maio...", concluiu Fran Sánchez.