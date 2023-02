Jovane Cabral volta a sair do Sporting e é emprestado ao Valladolid

Extremo cabo-verdiano já foi inscrito pelos espanhóis.

Jovane Cabral foi emprestado Valladolid. Os espanhóis já inscreveram o jogador do Sporting no campeonato vizinho. O extremo do Sporting tinha uma proposta em carteira da Salernitana, mas o clube italiano não conseguiu arranjar espaço no plantel.

O Burnley seguia o atleta, porém o cabo-verdiano preferiu o Valladolid, clube para o qual o Sporting já tinha emprestado o ano passado Gonzalo Plata e que rescindiu, esta tarde, com Feddal. O clube, ao que apurou O JOGO, terá uma opção de compra a rondar os 4 M€.

Jovane esteve na Lázio durante seis meses e treinou à parte quando regressou ao clube em julho. No entanto, renovou em agosto com o Sporting e, assim, voltou a fazer parte das opções de Rúben Amorim. Contudo, nunca conquistou um lugar entre as primeiras opções e tinha a vontade de sair para jogar mais tempo.