Jovane Cabral vai ser oficializado esta terça-feira na Salernitana

Extremo chegou na terça-feir a Itália, conversou com Paulo Sousa e fez testes médicos

Jovane Cabral será esta quarta-feira oficializado como jogador da Salernitana. O extremo cabo-verdiano chegou ao centro de treinos do clube de Paulo Sousa ao início da tarde de terça-feira, encontrou-se com o treinador português e ficou a saber os planos que este tem para ele. Fez ainda os exames médicos para rubricar um acordo de empréstimo válido por um ano, faltando apenas a confirmação do negócio e posterior inscrição na Serie A.

A intenção do clube seria resolver rapidamente esta transferência para ainda dar a Paulo Sousa mais um atacante nos próximos dias. O clube de Salerno deverá ter uma opção de compra de 3,5 milhões de euros para poder exercer no final da temporada e pagará perto da totalidade do salário do jogador, sendo que os leões, em caso de transferência definitiva, pretendem manter uma percentagem do passe.

A intenção do Sporting era colocar o atleta a título de empréstimo, vendo que, nesta fase, não conseguiria lucrar com o jogador. Jovane pediu para sair, de modo a ter mais minutos, uma vez que não tem sido opção para Rúben Amorim, só tendo feito 11 jogos em 2022/23, apenas um a titular. Ciente da concorrência de Edwards, Trincão e Pedro Gonçalves e a adaptação de Paulinho à esquerda, para jogar ao lado de Gyokeres, o espaço para somar minutos seria extremamente ténue.