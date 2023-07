Futuro do jogador poderá ficar decidido mediante o que possa acontecer a nível de aquisições

Jovane Cabral continua a trabalhar com o plantel do Sporting, mas sabe que a sua preponderância vai ser reduzida no plantel porque existem três avançados e vários extremos para os corredores.

Ainda assim, o seu futuro poderá ficar decidido mediante o que possa acontecer a nível de aquisições. Além do lateral e do médio defensivo, a chegada de um outro extremo empurra para fora do plantel o caboverdiano.