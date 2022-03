José Peseiro: "Não se pode comparar este momento com aquele em que eu estive no Sporting"

Antigo técnico dos leões elogiou Rúben Amorim e Frederico Varandas. Declarações proferidas à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol

José Peseiro passou pelo Sporting já com Frederico Varandas como presidente dos leões. À margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, o técnico português lembrou as diferenças entre o estado dos leões em 2018 e 2022.

"O Rúben Amorim tem feito um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma. Não se pode comparar este momento com aquele em que eu estive no Sporting. Nessa altura, o clube estava fraturado, havia uma confusão generalizada, houve eleições, era um momento extremamente atribulado. Atualmente, e também devido ao título conquistado, é um clube unido, pelo que a sua Direção e o próprio Rúben Amorim aportaram ao Sporting. É uma equipa muito competente e difícil de bater", afirmou, em declarações aos jornalistas.

O técnico continuou com a ideia e destacou a unidade que se sente por estes dias em Alvalade, em comparação com períodos recentes mais conturbados.

"As recentes eleições representaram bem o que é a união existente no Sporting. Os sócios acreditam no projeto e votaram massivamente nesta Direção. Toda a estrutura aprendeu rapidamente, as contratações foram muito assertivas nos últimos dois anos, e o clube está numa situação muito boa. O Sporting está preparado para ganhar mais vezes", afirmou.