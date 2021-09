José Marsà integra a lista do Sporting para a Liga dos Campeões

Jovem defesa espanhol foi recrutado ao Barcelona B.

José Marsá, jovem central/lateral espanhol de 19 anos contratado pelo Sporting na última janela de mercado, integra os inscritos do clube leonino para a fase de grupos da Champions, que arranca neste mês de setembro. O jovem jovem jogador, oriundo da formação B do Barcelona, integra a Lista A divulgada esta sexta-feira pela UEFA, assim como Geny Catamo, jovem avançado moçambicano, e Gonçalo Esteves, jovem lateral português.

Pablo Sarabia, reforço garantido por empréstimo junto do PSG no último dia do mercado, integra igualmente a lista, como era de esperar.

Gonçalo Inácio, Essugo e Tiago Tomás integram a Lista B.

Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas, recorde-se, são os adversários do Sporting na fase de grupos.

Jogadores do Sporting que fazem parte da Lista A:

Antonio Adán, André Paulo, João Virgínia, Matheus Reis, Feddal, Coates, Luís Neto, Rúben Vinagre, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, José Marsà, Gonçalo Esteves, João Palhinha, Bruno Tabata, Matheus Nunes, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Jovane Cabral, Nuno Santos, Pablo Sarabia, Paulinho, Geny Catamo.

Refira-se que, segundo explica a UEFA no site oficial, "um jogador pode ser inscrito na Lista B se tiver nascido a partir de 1 de janeiro de 2000 inclusive e for elegível para jogar pelo clube em questão por um período ininterrupto de dois anos desde o seu 15º aniversário na altura em que é inscrito na UEFA. Ou então um total de três anos consecutivos com o máximo de um empréstimo a um clube do mesmo país por um período não superior a um ano. Jogadores com 16 anos podem ser inscritos se fizerem parte dos quadros do clube há dois anos seguidos."