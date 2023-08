José Marsà apresentado em Andorra após rescindir com o Sporting

Afirmou que tanto pode jogar "a central, a lateral ou a médio defensivo".

José Marsà foi esta terça-feira apresentado pelo Andorra, emblema da II Liga espanhola que o adquiriu a custo zero, depois de este ter rescindido com o Sporting, que salvaguardou, apesar disso, 50 por cento de uma futura transferência.

O central disse que tanto pode jogar "a central, a lateral ou a médio defensivo" e que, no centro da defesa, tanto se sente confortável numa linha de três como numa de quatro. "No Barcelona jogava numa linha de quatro, mas no Sporting e no Gijón jogávamos numa linha de três. Sinto-me cómodo nos dois sistemas", afirmou o espanhol que foi formado no Barcelona.