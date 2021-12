José Chieira deixa departamento de prospeção do Sporting

Anunciou a saída depois de três temporadas no clube

José Chieira, olheiro do Sporting, anunciou a saída depois de três temporadas no clube. "Estou grato pela oportunidade dada de integrar a estrutura responsável pelas conquistas recentes de futebol", disse nas redes sociais o scout, que também esteve no departamento de prospeção do FC Porto .

"Hugo Viana e Rúben Amorim estão numa dimensão incomparável", elogiou no adeus. "Há agora potenciais desportivo e financeiro incomparavelmente superiores a tempos não muito distantes", disse ainda.