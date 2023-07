Paco Gallardo traça o perfil do lateral e garante que este tem semelhanças com o idolatrado central espanhol; Antigo treinador do reforço leonino diz que este pode jogar como "lateral ou como central à direita ou à esquerda". Destaca ainda a sua "agressividade" no jogo aéreo ofensivo.

José Ángel será oficialmente jogador do Sporting nas próximas horas e quem o conhece bem garante que os leões acertaram em cheio na contratação do lateral.

Paco Gallardo, treinador, levou o reforço leonino dos juniores para a equipa B do Sevilha. "Desde muito cedo percebi que ele tinha potencial para chegar a profissional. Com as distâncias, o José [Ángel] tem características muito semelhantes às do Sergio Ramos. A componente física tem uma enorme importância no seu jogo, tal como acontece com Ramos. O Sporting joga com uma linha de três centrais, não é? Ele pode jogar na ala direita ou como central no lado direito ou esquerdo. Trata-se de um jogador versátil, com grande carácter, um ganhador. Nunca tive dúvidas que de que iria ter uma carreira sólida como profissional", adiantou a O JOGO, referindo-se mais detalhadamente aos seus atributos.