José Ángel "não está lesionado" e "não houve acordo entre Sporting e Sevilha"

A versão da assessoria de imprensa do lateral direito é de que este não está com problemas físicos. O que se passou, no entanto, é que falhou o acordo entre os dois clubes para a finalização do negócio.

"Não é verdade que o José Ángel esteja lesionado. Tanto que ele vai voltar aos treinos normalmente quando chegar a Sevilha. Os clubes não chegaram a um acordo", refere a O JOGO a assessoria do futebolista.

Sabe-se, porém, que o espanhol teve uma lesão nos músculos isquiotibiais da coxa esquerda que o obrigou a terminar a temporada de 2022/23 mais cedo. A equipa médica leonina, ao que O JOGO apurou, considerou que o lateral espanhol apresentou limitações físicas que lhe impossibilitam que seja uma alternativa a Ricardo Esgaio a breve prazo. A qualidade do jogador e os índices físicos não preocuparam, porém a lesão muscular de que padeceu em 2022/23 impede que o atleta esteja já disponível às ordens de Rúben Amorim.

Os leões procuram agora uma alternativa para assumir o lugar de lateral direito.