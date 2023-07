José Ángel na lista do Sporting: do recorde na La Liga à lesão muscular

José Ángel com a camisola do Sevilha

Lateral espanhol é alvo para 2023/24.

José Ángel é alvo do Sporting para 2023/24 e as negociações seguem a bom ritmo, sabe O JOGO. Os leões querem trancar o jogador o quanto antes, de modo a fecharem a posição de lateral-direito que Rúben Amorim quer ver reforçada desde a saída de Porro e a decisão de prescindir de Bellerín.

Os avanços podem mesmo indicar que a oficialização está para breve. Tanto o jornal "AS" como o "EstadioDeportivo" noticiam que o atleta prepara a mudança para Lisboa e que a cifra de cinco milhões de euros chegará para contratar o jogador.

O jogador é natural de El Viso del Alcor, nos arredores de Sevilha, e foi formado no emblema andaluz. Estreou-se na equipa principal a 13 de março de 2022, num jogo fora de casa com o Rayo Vallecano, pela mão de Julen Lopetegui. Pode ter orgulho no que alcançou na Catalunha, contra o Espanhol, quando participou nos três golos com que o Sevilha bateu o rival. Foi e é ainda o mais jovem de sempre a conseguir este feito em La Liga, apenas com 20 anos e 8 meses.

Decidido a ter mais minutos (fizera 15 jogos no Sevilha), rumou ao Elche para jogar mais. Fez nove encontros, mas contraiu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, que o obrigou a sair diante do Barcelona e a falhar os últimos dois meses de competição.