José Ángel em Alcochete para realizar exames médicos

José Ángel, jogador do Sevilha, está a fazer exames médicos em Alcochete. O defesa deverá ser oficializado na quarta-feira como reforço do Sporting e treinar-se sob as ordens de Rúben Amorim.

O futebolista ficará com uma cláusula de 60 milhões de euros e é o lateral que chega para o lugar de Bellerín, que rumará ao Bétis. Custa perto de 4 milhões de euros e Sevilha ficará com 20 por cento do passe.

De recordar que o jogador falhou o estágio do Sevilha "por estar à espera de resolver o seu futuro".