José Ángel aceita mudar e chega ao Sporting em breve

Sevilha e Sporting acertam detalhes. Operação será muito rápida; Espanhóis confirmaram que as negociações com o Sporting continuam e, ao que O JOGO apurou, ambos os clubes devem chegar a uma plataforma de entendimento em breve.

Ninguém quer que a contratação de José Ángel seja um processo longo. Sporting, Sevilha e o próprio jogador já decidiram que a mudança para a Alvalade é o cenário que mais agrada e procuram que aquela seja feita o mais rapidamente possível, de preferência nas próximas horas.

Ao que O JOGO apurou, além da vontade de todas as partes envolvidas, joga a favor o facto de leões e José Ángel já terem chegado a um acordo quanto à transferência. O jogador de 21 anos fez toda a carreira no Sevilha, à exceção de um empréstimo ao Elche nos últimos meses, e mostra-se pronto para uma aventura no estrangeiro, pelo que já deu uma resposta positiva ao emblema leonino.

Quanto ao Sevilha, que procura arrumar a casa rapidamente, há o desejo de colocar nos cofres cinco milhões de euros com a transferência do defesa direito. Em Alvalade, também se aponta para um desfecho célere, de modo evitar uma negociação prolongada como aconteceu com a contratação de Viktor Gyokeres, mas o Sporting ainda procura baixar o montante pedido pelos andaluzes. No entanto, neste momento, faltam apenas acertar alguns detalhes para que possa haver um entendimento entre os dois clubes. As negociações foram ontem confirmadas por Víctor Orta, diretor do vencedor da Liga Europa, que reconheceu as conversações entre ambas as partes. "Desvendar o conteúdo das conversações seria absurdo. Estão em aberto, vamos ver como vai terminar", rematou.

Gyokeres está fechado e Amorim quer ver também José Ángel no plantel dentro de pouco tempo.