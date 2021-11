Jornal inglês aponta Rúben Amorim como hipótese para o Manchester United

Rúben Amorim é apontado pelo jornal The Telegraph como um dos treinadores na agenda do Manchester United. Mas há muitos outros nomes à frente do técnico do Sporting.

Solskjaer foi despedido do Manchester United e a imprensa inglesa já começou a apontar nomes que poderão vir a suceder ao norueguês. Um deles é o de Rúben Amorim, treinador do Sporting.

Segundo o jornal The Telegraph, o português é um dos treinadores que estão na órbita dos red devils. Mas há muitos outros... A prioridade do clube é, segundo a publicação, Mauricio Pochettino, argentino que orienta o PSG.

No entanto, contratar Pochettino poderá ser uma tarefa complicada e, por isso, há outros técnicos na calha. Erik ten Hag, do Ajax, Brendan Rodgers, do Leicester, Zidane, Laurent Blanc, do Al-Rayyan, Ralf Rangnick, Rúben Amorim e Lopetegui, do Sevilha, também são mencionados por aquele jornal.