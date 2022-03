Jorge Mendes acerta com o Lille dívida de Rafael Leão 

Avançado tem de pagar 20 M€ e clube francês é responsável solidário por parte do valor.

Jorge Mendes, empresário de Rafael Leão, vai reunir com o Lille, clube que contratou o avançado português quando este se desvinculou do Sporting, de modo a acertar os valores que o emblema francês poderá pagar aos verdes e brancos e qual a quota que ficará a cargo do jogador.

Recorde-se que o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Sporting, condenando o atleta a pagar 16,5 milhões de euros pela rescisão unilateral com o Sporting em 2018, após o ataque a Alcochete, e, devido aos juros, o avançado terá de ressarcir em perto de 20 milhões o clube que o formou.

Nesse sentido, o empresário do jogador, noticiam o "Corriere dello Sport" e o "Tuttosport", está a reunir esforços para facilitar o processo com o Lille, que de acordo com o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausana é responsável solidário por parte do pagamento, faltando acertar as verbas em causa.

A urgência do processo prende-se com o futuro de Rafael Leão: o dianteiro tem contrato até 2024 e marcou oito golos na Serie A este ano, levando a que o Milan esteja preocupado com a renovação do contrato, que se estima poder ser uma extensão de dois anos com quatro milhões de euros de ordenado anual para o jogador.

Esse processo só pode ser encerrado quando Leão tiver encaminhado o pagamento de perto de 20 milhões de euros ao Sporting, sendo que verbas do novo contrato poderão ser desviadas pelo jogador para pagar.

Há interessados no concurso do jogador, entre eles o Barcelona, o PSG, o Borussia Dortmund e o Manchester City, sendo que o imbróglio com os leões pode ter influência nas suas escolhas para prosseguir a carreira.