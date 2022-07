Jogo particular entre Sporting e Roma aqueceu dentro e fora de campo

Várias quezílias acabaram por marcar o jogo, com Amorim e Mourinho a terem de intervir.

O jogo no Algarve entre Sporting e Roma, apesar de ter sido de cariz particular e de preparação, chegou a "aquecer" nalguns momentos, quer dentro das quatro linhas quer fora, nas zonas dos bancos de suplentes. Numa partida muito disputada, houve algumas entradas mais duras entre os jogadores, de parte a parte, com uma intensidade grande que, aqui e acolá, gerou encostos e troca de bocas.

Um dos momentos mais quentes aconteceu num desentendimento entre o médio do Sporting Ugarte e o avançado Zaniolo. Na sequência dessa confusão, que resultou numa série de empurrões não só entre os dois jogadores mas também com outros elementos de ambos os conjuntos, José Mourinho decidiu substituir imediatamente o seu atleta antes que a sua equipa pudesse ficar reduzida a dez elementos. Num dos momentos quentes vistos no Algarve até foi necessária a intervenção do guarda-redes Rui Patrício, agora ao serviço da Roma, para acalmar os ânimos tanto dos seus atuais colegas como dos seus antigos parceiros.

Já no que respeita ao público presente nas bancadas, em número elevado, com cerca de 15 mil adeptos, houve festa constante. No final, vários jogadores leoninos foram à vedação dar autógrafos, numa "cerimónia" repetida no exterior junto ao autocarro.