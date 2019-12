Silas explicou o que mudou nos dois jogos com o Gil Vicente

Sobre o jogo: "Era importante vencer para acalentar as hipóteses de seguir ainda na Taça da Liga. E também tenho o sonho de representar o Sporting na final four da Taça da Liga, onde nunca estive. Foi um jogo parecido ao de domingo, connosco a ter o controlo do jog, com muitas ocasiões de golo. O Gil Vicente voltou a estar bem organizado e a sair bem no contra-ataque. No fundo, foi um jogo muito similar ao de domingo, mas a nível defensivo não cometemos os erros que cometemos domingo"

Pós-PSV: "Depois do PSV tivemos três dias para preparar o jogo com o Gil Vicente e o Gil teve toda a semana para preparar. Sim, temos alguma dificuldade... Recordo que perdemos com o Tondela depois de termos apenas três dias para preparar, enquanto o Tondela descansou e teve uma semana de preparação. É claro que temos a obrigação de ganhar ao Tondela e ao Gil Vicente, mas isto são coisas que acontecem às equipas que competem nas provas europeias. Temos estado a um nível elevado na Liga Europa e pago esse preço nas provas nacionais. Temos de melhorar"