Jogo com o Santa Clara pode valer recorde de invencibilidade ao líder Sporting

Em caso de empate ou vitórias, os leões superam o registo invicto da versão 1981/82, orientada por Malcolm Allison.

O Sporting precisa apenas de empatar na sexta-feira na receção ao Santa Clara para, pela primeira vez na sua história, completar invicto as primeiras 22 jornadas da I Liga.

Com o nulo conquistado face ao FC Porto, no Dragão, o onze de Rúben Amorim igualou, 39 anos depois, o feito dos comandados do inglês Malcolm Allison, que, a abrir o campeonato de 1981/82, somaram 15 vitórias e seis empates, com 47-16 em golos.

Então, e muito à custa de um temível trio atacante, formado por Manuel Fernandes, Oliveira e Jordão, os leões não perderam nas 21 primeiras rondas, cedendo apenas empates com Belenenses, Boavista, Vitória de Guimarães e Espinho, em casa, e Benfica e Rio Ave, em reduto alheio.

Na presente temporada, o Sporting fez ainda melhor, já que cedeu apenas quatro empates, dois com o FC Porto (2-2 em casa, à quarta jornada, e 0-0 fora, à 21.ª), um em Famalicão (2-2, à nona) e outro com o Rio Ave (1-1 em Alvalade, à 14.ª).

Os leões já igualaram o seu melhor registo de sempre a abrir uma época e podem agora batê-lo, precisando apenas de pontuar face ao Santa Clara, formação que o Sporting bateu nos Açores por 2-1, numa reviravolta assinada por um "bis" de Pedro Gonçalves.

Em 1981/82, o onze de Malcolm Allison caiu precisamente à 22.ª ronda, ao perder por 2-1 no Estádio do Bessa, a 20 de março de 1982: Coelho bisou para os axadrezados, aos 12 e 42 minutos, de nada valendo aos leões o tento de Lito, aos 34.

Se, desta vez, mantiver a invencibilidade, o Sporting pode, então, partir para um objetivo maior, o de se tornar a primeira equipa a acabar sem perder uma edição da I Liga com 18 equipas e um total de 34 jornadas.

O Benfica, em 1972/73 e 1977/78, e o FC Porto, em 2010/11 e 2012/13, conseguiram acabar os respetivos campeonatos invictos, mas, nessas temporadas, a prova só tinha 30 rondas, uma vez que apenas participavam 16 formações.

Destes quatro registos, o melhor de sempre é o das águias, que, em 1972/73, somaram 28 vitórias e dois empates, incluindo o feito esmagado de terem garantido o título com 23 vitórias nas primeiras 23 jornadas.

O melhor que o Sporting logrou foi somar apenas uma derrota, o que aconteceu em 1939/40 (18 jogos), 1943/44 (18) e 1969/70 (26), épocas em que foi derrotado pelo campeão FC Porto (4-2 fora, à quinta ronda), o Benfica (5-4 fora, à oitava) e a Académica (3-0 fora, à 10.ª), respetivamente.

No século XXI, os melhores registos dos "leões" são de dois desaires, em 2006/07 (30 jogos), 2014/15 (34) e 2015/16 (34), sendo que contabilizaram três na última época em que se sagraram campeões, em 2001/02 (34), com 42 golos de Mário Jardel.

Há 19 anos, os comandados do romeno László Boloni perderam três dos primeiros oito jogos (0-3 no Restelo e 0-1 com o Alverca, ainda sem Jardel, e 1-2 em Braga), mas, depois, não mais foram derrotados até ao fim, numa série de 26 jogos de invencibilidade, a maior da história do clube na prova.

O encontro entre o líder Sporting e o Santa Clara, sétimo classificado, a contar para a 22.ª jornada da edição 2020/21 da I Liga portuguesa de futebol, está marcado para sexta-feira, às 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.