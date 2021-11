Jogo com o Dortmund pode servir para o Sporting assegurar contratação de Porro

Leão fechou as negociações para a continuidade do lateral-direito a título definitivo, mas não tem argumentos financeiros, nesta altura, para efetivar a compra do passe, fixada em 8,5 milhões de euros

A qualificação do Sporting para os oitavos de final da Liga dos Campeões vale um extra de receita de 9,6 milhões de euros, suficiente para assegurar a contratação de Pedro Porro.

Jogador e clube já têm o acordo para a continuidade a título definitivo fechado e tudo tratado para um novo vínculo válido até 2025, mas a conclusão e oficialização do negócio está dependente do pagamento da cláusula de opção de compra, fixada em 8,5 milhões de euros, uma verba que nesta altura os leões não podem despender, pelo que jogam com a amplitude do prazo que vai até maio.