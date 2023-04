"Jogar no Benfica foi um sonho de criança, mas treinar o Sporting foi o melhor que me aconteceu"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo da 30.ª jornada da I Liga frente ao Famalicão. A partida está agendada para as 20h30 de domingo, em Alvalade.

Continuidade: "Ainda tenho mais 15 vezes para falar com vocês. Já expliquei bem a situação e só posso dizer que temos grandes responsabilidades e nada mudou. Queremos vencer o próximo jogo".

Vai superar amanhã o número de jogos que fez no Benfica. Em qual dos clubes se sentiu mais realizado? "Mais realizado no Sporting, mas são momentos diferentes na carreira. Tive um sucesso aqui que não tive no Benfica. Não me importo de dizer, jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, todos sabem, é como ter um amor de criança e agora é um amor que nos faz sentir mais completos. Nunca pensei estar aqui, mas foi de longe a melhor coisa que já me aconteceu. Não sou do Sporting desde pequenino, mas em termos de realização profissional, o Sporting mudou a minha vida".