Os minutos finais do Sporting-Marítimo, da ronda 32 do campeonato, tiveram uma grande confusão. Os jogadores leoninos contestaram o golo de Riascos - daria o 2-2 no marcador -, Adán foi expulso nos protestos e Tiago Martins, após consultar o VAR, anulou o lance. Os jogadores das duas equipas também se pegaram. Cláudio Winck deu um empurrão a Nuno Santos e Coates reagiu. Veja o momento abaixo.