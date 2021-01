Euforia do Sporting chega às redes sociais e houve quem não evitasse um palavrão

Jovane Cabral foi o herói do Sporting

Sporting garantiu a presença na final da Taça da Liga após vencer o FC Porto.

O Sporting garantiu a presença na final da Taça da Liga, ao vencer o FC Porto, por 2-1, na primeira meia-final da fina four, disputada em Leiria. O herói do encontro foi Jovane Cabral, jogador que saltou do banco leonino para bisar e carimbar a reviravolta da equipa.

Alguns jogadores reagiram nas redes sociais ao triunfo no clássico, evidenciando satisfação e orgulho pela passagem à final, aguardando agora pelo desfecho do duelo entre Braga e Benfica, com início às 19h45 desta quarta-feira.

Confira algumas das reações nas redes sociais:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zouhair Feddal (@zou_feddal)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Palhinha (@joaopalhinha6)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)