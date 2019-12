Jogadores do Sporting pedem para testemunhar por videoconferência

Advogado do clube, Miguel Coutinho, entregou requerimentos dos jogadores que apresentaram queixa-crime após o ataque à Academia.

Os oito jogadores do Sporting que apresentaram queixa-crime na sequência do ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018, pretendem testemunhar através de videoconferência, de acordo com os requerimentos apresentados esta terça-feira pelo advogado do clube, Miguel Coutinho, no Tribunal de Monsanto, durante a oitava sessão do julgamento.

Luís Maximiano, Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña, Battaglia, Wendel e Bruno Fernandes pretendem salvaguardar a intimidade enquanto testemunhas e evitar potenciais situações constrangedoras. Na eventualidade de não ser aceite, os jogadores requerem a retirada dos arguidos do interior do tribunal no momento dos interrogatório.

Recorde-se que os testemunhos dos jogadores estavam agendados para esta semana, mas, face à permanência da equipa no norte do país devido à proximidade dos jogos com o Gil Vicente - um no domingo e outro na quarta-feira -, tal não sucedeu.