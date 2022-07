Jogadores do Sporting juntaram-se no apoio a Daniel Bragança e o médio reagiu

Médio lesionou-se com gravidade na parte inicial do jogo de pré-época com o Estoril, no sábado, que o obriga a ser operado e a parar cerca de seis meses.

O plantel e equipa técnica do Sporting juntaram-se esta segunda-feira para deixar uma mensagem de força a Daniel Bragança, médio que sofreu um "entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior" na parte inicial do jogo de pré-época com o Estoril, no sábado, que o obriga a ser operado e a parar cerca de seis meses.

"Nos bons e nos maus momentos, a família verde e branca está contigo. Estamos à tua espera, Daniel Bragança", pode ler-se nas redes sociais do emblema leonino, cujo plantel se reuniu para uma fotografia em que mostra a camisola 68 do jovem.

"Obrigado por tudo, Sporting", respondeu Bragança no Instagram.