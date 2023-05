Jogadores do Sporting foram ao concerto dos Coldplay

Em véspera de folga e autorizados, alguns jogadores foram ver o concerto a Coimbra

O primeiro dos quatro concertos que os Coldplay vão dar em Coimbra teve lugar esta quarta-feira e nas bancadas do estádio marcaram presença alguns jogadores do Sporting. Falamos, nomeadamente, de Nuno Santos e Rochinha, cujas companheiras, Diana e Catarina, respetivamente, publicaram nas redes sociais fotos no local do espectáculo musical.

Os referidos jogadores deslocaram-se ontem para a cidade beirã já depois de terem participado num treino matinal que teve lugar na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Os futebolistas leoninos, refira-se, não infrigiram qualquer regra interna do clube, até porque o dia de hoje é de folga para o plantel, determinada pelo treinador Rúben Amorim.

A equipa do Sporting, que realizou nos dois últimos dias duas sessões de trabalho com o grupo de disponíveis tendo em vista a partida com o Benfica, regressa aos treinos amanhã, com nova sessão em Alcochete. Antes do dérbi, Rúben Amorim terá ainda o sábado para aprimorar a tática e tomar decisões em relação à equipa que vai fazer alinhar no dia seguinte, numa partida marcada para as 20h30.