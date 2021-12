Jogadores do Sporting em êxtase nas redes sociais: "Os heróis nunca partiram como favoritos"

A festa dos jogadores do Sporting após o triunfo na Luz

Triunfo leonino por 3-1 em casa do Benfica, para a ronda 13 do campeonato, deixa os leões colados ao FC Porto na liderança.

O Sporting venceu por 3-1 o Benfica, na Luz, e continua colado ao FC Porto na liderança do campeonato, agora com quatro pontos de vantagem para o Benfica. Nas redes sociais, os jogadores leoninos reagiram em êxtase à vitória.

Porro, por exemplo, recordou Coates, Palhinha, Jovane e Rúben Vinagre, que não marcaram presença do jogo. O central uruguaio, com covid-19, foi baixa de peso, mas destacou que "não importa quem joga", realçando assim a qualidade do coletivo.

"Saiam da frente", reagiu Jovane à publicação de Matheus Nunes, médio que assistiu de forma sublime Paulinho para o segundo golo e marcou ele próprio o terceiro da equipa de Amorim.

"Os heróis nunca partiram como favoritos", escreveu, por seu lado, Pedro Gonçalves, que assistiu Sarabia para o golo inaugural.

