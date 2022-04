Jogadores do Sporting e do Dínamo Kiev unidos num apelo: "Paz para a Ucrânia"

O Sporting venceu hoje o Dínamo Kiev, por 2-1, nos oitavos de final da UEFA Youth League, num jogo que ficou marcado também pelo que aconteceu fora das quatro linhas. Naquele que foi o primeiro desafio de uma equipa ucraniana depois do início da guerra, jogadores de ambos os conjuntos posaram para a fotografia com o mesmo apelo: "Paz para a Ucrânia". Antes do duelo, fez-se um minuto de silêncio em memória das vítimas e os jogadores do Dínamo entraram em campo com uma bandeira ucraniana às costas.