Plantel principal do Sporting assistiu ao jogo frente ao Ajax.

Em dia de estreia tanto na UEFA Youth League como na Liga dos Campeões, os jogadores da equipa principal do Sporting estiveram na Academia a acompanhar o jogo da formação sub-19 dos leões, que terminou com um empate, 1-1, com o Ajax.

Foi o próprio clube que deu conta do momento nas redes sociais. Ora veja: