Jogador dos sub-23 do Sporting foi detido em Ibiza, adiantam em Espanha

O jovem terá sido apanhado de madrugada a conduzir sem carta

O jornal "Periodico de Ibiza Y Formentera" noticia esta terça-feira que um jogador de 18 anos, da equipa de sub-23 do Sporting, foi preso na última madrugada, em Ibiza, depois de ter cometido uma infração de trânsito e de ter sido apanhado a conduzir sem carta.



O incidente aconteceu pouco depois das 6 da manhã, quando uma patrulha avistou um carro a fazer uma curva de forma irregular e intercetou o veículo. Depois de pedir a documentação do condutor, os agentes verificaram que o jovem não tinha carta de condução.

O jogador, que está de férias, foi detido por um delito no âmbito da segurança rodoviária. Segundo o mesmo jornal, o jovem é um jogador que integra a equipa de sub-23 do Sporting.



O jovem foi detido e depois transferido para as instalações da Guardia Civil, entidade que assumiu o caso.