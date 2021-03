Jogador do Sporting chamado à seleção sub-23 do Canadá

Jovem médio da equipa sub-23 do Sporting, nascido na cidade canadiana de Toronto, vai disputar o Torneio de Qualificação Olímpica, com lugar no México

Lucas Dias, jovem médio da equipa sub-23 do Sporting, foi convocado para a seleção da categoria do Canadá, anunciou, esta quinta-feira, o Sporting, através de uma nota publicado no sítio oficial da Internet.

O atleta leonino, de apenas 18 anos de idade, vai integrar brevemente os trabalhos da seleção para preparar a disputa do Torneio de Qualificação Olímpica, que se realizará em Guadalajara (México) entre os dias 18 e 30 de março.

Lucas Dias chega à seleção sub-23 do Canadá com 20 jogos e dois golos pelo Sporting na Liga Revelação, competição na qual se estreou aos 17 anos de idade, após progredir nas camadas mais jovens do clube lisboeta.

O percurso do médio no emblema verde e branco foi iniciado na Escola Academia Sporting de Toronto, situado na terra natal Canadá, antes de se tornar no primeiro atleta a ingressar no clube proveniente de uma academia internacional leonina.