Jogador do Krasnodar apontado a Alvalade: contactos revelados e falam em valores

Agente de extremo brasileiro confirma contactos do Sporting

Wanderson Maciel, extremo de 25 anos que representa os russos do Krasnodar, foi colocado na rota do Sporting pela Imprensa local, que dá conta, além do emblema de Alvalade, do desejo dos ingleses do Everton em contar com o jogador nas suas fileiras.

O pai e agente do jogador, Wamberto, afirmou mesmo que "há uma alta probabilidade" do jogador ser transferido no próximo defeso. "Tive uma reunião com representantes do Sporting que confirmaram seu interesse em Wanderson", assegurou ao Sport Express. Eventual negócio rondará os 10 milhões de euros.

De recordar de Wanderson Maciel defrontou o FC Porto esta época, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual os russos eliminaram a formação portista.