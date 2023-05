Joga no Sporting por empréstimo e é apontado como alvo do Barcelona

Jesús Alcantar está cedido pelo Necaxa ao Sporting e só quer ficar nos leões com a garantia de ser opção na equipa A.

Cedido pelo Necaxa ao Sporting até final da temporada, o central Jesús Alcantar está a ser observado pelo Barcelona. A "FOX Sports" colocou o jogador na rota dos catalães, por indicação do antigo central mexicano Rafa Márquez, que lidera a equipa B.

O Necaxa emprestou o jogador e o Sporting tem opção de compra, daí que tenha de haver um compasso de espera para se poderem iniciar eventuais negociações com o Barcelona. A prioridade do Necaxa é lucrar com uma venda do defesa-central.

No Sporting, Alcantar fez 22 jogos, todos pela equipa B. Sabe O JOGO que o jogador quererá garantias de integrar o plantel A dos leões para assinar.