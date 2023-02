Joga na Dinamarca e diz: "Em Alvalade, o Sporting criou um problema a si próprio"

Pedro Ferreira aconselha os leões a carregarem no acelerador desde o arranque da partida para não sofrerem. Formado no Sporting, o antigo companheiro de Bragança e Jovane também é a da opinião de que Pedro Gonçalves deve pisar terrenos mais adiantados: "Perde-se o melhor dele quando joga mais recuado."

Pedro Ferreira é um dos poucos portugueses a atuar no campeonato dinamarquês. A cumprir a terceira temporada com as cores do Aalborg, o médio defensivo, formado no Sporting, falou sobre a segunda mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa. No primeiro jogo, o Sporting empatou (1-1) nos instantes finais por Coates. E hoje, como será? Pedro Ferreira faz a antevisão em declarações a O JOGO.

"Em Alvalade, o Sporting criou um problema a si próprio, já que é uma equipa superior ao Midtjylland e deveria ter ganho vantagem em casa", começou por referir o antigo colega de Daniel Bragança e Jovane Cabral, os únicos do atual plantel que jogaram com Pedro Ferreira.