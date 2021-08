Joelson no Basileia por dois anos num empréstimo com cláusulas especiais

Contrato está a ser ultimado e prevê que o Sporting o possa recuperar ao fim da primeira temporada.

Fora das contas de Rúben Amorim para o plantel principal, Joelson Fernandes vai crescer nas duas próximas temporadas no Basileia, num empréstimo com cláusulas especiais.

O Sporting fica com direito de resgate do jovem extremo ao fim da primeira temporada, e o emblema suíço terá ainda direito a uma opção de compra, que está a ser negociada nesta altura (deverá rondar os dez milhões de euros).

Joelson já se encontra na Suíça a cumprir os exames médicos e até ao final do dia o negócio será oficializado. O extremo de 18 anos renovou com os leões há precisamente um ano, até 2023 (com mais duas épocas de opção). Tem evoluído nas formações secundárias do clube.