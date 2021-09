Joelson e Plata podem render 20 milhões de euros ao Sporting

O português seguiu para a Suíça em cedência de dois anos com opção de compra de cerca de 10 M€, mas com possibilidade de ser repescado. Equatoriano saiu por um ano com opção de 10 M€ por 70% do passe.

Dois dos extremos aos quais é apontado maior talento na Academia estão de saída de Alvalade, por empréstimo e com perspetiva de venda e consequente rentabilidade de cerca de 20 milhões de euros. Joelson Fernandes não conseguiu ganhar um lugar no plantel de Rúben Amorim e ruma ao Basileia, da Suíça, enquanto Gonzalo Plata vai prosseguir a carreira no Valladolid, da segunda divisão espanhola.

Joelson Fernandes era uma das maiores esperanças da formação leonina, chegou a ser lançado na equipa principal por Amorim e participou no estágio de pré-temporada, mas nunca alcançou os patamares táticos e também mentais e comportamentais que o técnico exige, acabando por ser devolvido à equipa B durante o estágio no Algarve.

Talento precoce, há muito que Joelson tem sido associado a clubes de topo na Europa, como Arsenal, Juventus, Barcelona ou Liverpool. No entanto, a afirmação em Alvalade tarda e os leões optaram por emprestá-lo ao Basileia, por dois anos, para que ganhe maturidade e possa crescer também desportivamente e ganhar ritmo competitivo num patamar mais elevado do que aquele em que compete pela equipa B. O Sporting tem direito a resgatar o extremo de 18 anos no final da primeira temporada de empréstimo e, se não o fizer, os suíços podem acionar no fim do mesmo uma opção de compra de cerca de dez milhões de euros.

Talentosos extremos rumam a Basileia e a Valladolid com a venda e um encaixe futuro em perspetiva

Caso distinto é o de Gonzalo Plata. O jovem internacional pelo Equador integra há dois anos o plantel principal, mas na última época chegou a passar um período de castigo na equipa B, por problemas comportamentais. A impaciência e dificuldade do equatoriano em aceitar o facto de ser suplente terá levado a alguma falta de compromisso em treino, o que ditou a antes mencionada medida corretiva de Amorim. Há muito que um empréstimo estava a ser planeado para Plata, com o Cádiz e o Maiorca a terem tentado recrutá-lo no passado. O empréstimo de Plata é de uma temporada e a opção de compra, por 70% do passe, avaliada em 10 milhões de euros.