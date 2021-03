Joelson deu passo atrás no Sporting, correspondeu e tem bilhete para 2021/22

Após longo impasse com renovação, avançado, hoje já com 18 anos, desceu aos sub-23 para crescer a todos os níveis. Plantel do próximo ano chama por ele.

Tinha 16 anos quando treinou pela primeira vez com o plantel principal, ainda sob o comando de Marcel Keizer, e aos 17, na última época, acabou por se estrear na grande montra, no dia de anos do Sporting (1 de julho); aos 18, está na equipa de sub-23, com chamadas regulares às sessões de Rúben Amorim, é um facto, mas inserido num processo de readaptação de expectativas, desportivas e pessoais, que vai, contudo, terminar da melhor forma - em 2021/22.

Após enfrentar um processo de renovação de meses, setembro trouxe-lhe a conclusão com números abaixo dos inicialmente falados, um contrato até 2023 - por ainda ser menor, mas com mais duas épocas de opção - e uma cláusula de rescisão de 60 milhões quando se queria de 100. A estratégia para o avançado foi repensada e a estrutura decidiu que o melhor era que desse um passo atrás, integrando-o nos treinos dos sub-23, onde fez a maioria (16) dos 19 jogos oficiais esta temporada (ali marcou cinco golos, contando-se o outro pela equipa B).

À "despromoção", Joelson correspondeu, está visto, com bons números, mas o que mais impressionou os seus superiores foi o compromisso no trabalho diário, fosse em que escalão fosse. A aliar a isto, reforçou o físico, ganhou massa muscular e está pronto, crê o Sporting, a integrar o plantel da próxima época, onde a formação seguirá bastante presente.

Duas plataformas para competir

Não estando afastada a hipótese de Joelson ainda poder vir a somar alguns minutos na equipa principal esta época, tudo aponta para que continue a batalhar nos escalões secundários dos verdes e brancos: os sub-23 vão disputar mais uma jornada na Liga Revelação, que pode dar acesso à Taça Revelação, num formato a eliminar. Há, ainda, a equipa B, que inserida na Série G do Campeonato de Portugal, mas com alguma distância do líder Estrela, tem à frente um previsível apuramento para o futuro terceiro escalão do futebol nacional, a Liga 3.