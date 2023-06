Joelson ainda por resolver no Sporting: "Não foi possível avançar com as negociações"

Joelson com a camisola do Sporting

Extremo do Sporting na lista de alvos do San Luis, do México.

Joelson Fernandes, jogador que o Sporting quer colocar no próximo verão, está na lista de alvos do San Luis. No entanto, o clube mexicano não terá condições para fechar o negócio pela fasquia que o Sporting coloca.

"Não foi possível avançar com as negociações", declara o portal mexicano Récord. No verão passado, o PSV tentou levar o extremo e aproximou-se dos cinco milhões de euros, mas a SAD recusou. Agora, deve sair mais barato.

O extremo de 20 anos esteve emprestado a Basileia, da Suíça, e na época que agora termina realizou 12 jogos pela equipa B dos leões e três ao serviço dos sub-23.