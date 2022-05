João Virgínia: Sporting tem agendada nova ronda de conversações

Sporting e Everton têm previsto esta semana novo encontro para tentar atingir um acordo.

O processo da continuidade de João Virgínia no Sporting na próxima época mantém-se ainda em suspenso mas poderá ter escrito um capítulo importante já durante esta semana. Segundo O JOGO apurou, os leões e o Everton, clube inglês que detém o passe do jovem guardião português, têm agendada mais uma ronda de conversações que pode vir a revelar-se determinante quanto à permanência, ou não, do jovem de 22 anos em Alvalade.

Depois de uma temporada onde esteve cedido pelo emblema de Liverpool ao Sporting, João Virgínia encontra-se de momento de férias, aguardando por um entendimento por parte dos dois clubes envolvidos.

Na mesa está uma cláusula de cinco milhões de euros que o Sporting tem de pagar para poder assegurar a aquisição em definitivo do guarda-redes mas os leões têm alegado que esse é um valor demasiado elevado. Do lado do Everton, sabe O JOGO, essa posição não tem agradado mas os responsáveis dos toffees também não se mostraram disponíveis para fazer um desconto. Já a má temporada do Everton em 2021/22, onde terminou a Premier League em 16.º, bem próximo da zona de descida, força a uma reavaliação interna com análise ao que deverá ser o plantel da próxima época e, também por isso, não há pressa dos britânicos em tomar decisões como a da venda de Virgínia por um valor inferior a cinco milhões de euros.