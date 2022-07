João Virgínia: "O Sporting obrigou-me a melhorar"

"Jogo com a bola nos pés" foi um dos pontos em que cresceu no futebol português

João Virgínia faz um balanço positivo da passagem pelo Sporting, apesar de ter jogado apenas oito partidas, sem grandes hipóteses de brilhar perante a consistência de Adán.

"Foi uma boa experiência para mim. O futebol em Portugal é diferente, muito tático e com um posicionamento diferente para um guardião. No Sporting, o estilo de jogo é diferente do Everton, em que é mais à base de bola longa e contra-ataque, enquanto o Sporting quer sempre dominar o jogo com a bola nos pés", afirmou o guarda-redes, numa entrevista ao "Goal".

Em relação a este último pormenor, aliás (jogo de pés), Virgínia conta que a passagem pelo Sporting (por empréstimo do Everton) o ajudou a evoluir. "O jogo com a bola nos pés foi algo em que precisei de melhorar. Tive de me adaptar, o que foi bom porque pude mostrar que consigo jogar em diferentes registos. Treinadores diferentes pedem coisas diferentes, e temos que estar preparados para corresponder ao que for pedido", disse ainda.