João Virgínia, o convite do Sporting e os elogios de Amorim: "Agora vou ter de provar..."

João Virgínia é reforço do Sporting

Guarda-redes é o mais recente reforço dos leões.

João Virgínia é o mais recente reforço do Sporting. O guarda-redes de 21 anos chega aos leões por empréstimo dos ingleses Everton por uma época.

"Estou mesmo muito feliz por poder representar este clube. Regressar a Portugal era um dos meus objetivos, por isso quando soube que o Sporting estava interessado fiquei muito feliz e quis logo vir", começou por dizer o guardião aos meios oficiais do clube.

"Há muita competitividade no grupo e isso é perfeito", disse ainda Virgínia, que espera "aprender com os mais velhos" e que ficou satisfeito com os elogios de Rúben Amorim: "É sempre bom ser elogia. Agora vou ter de provar isso todos os dias nos treinos e nos jogos".

"Quando surgiu a hipótese de vir para o Sporting, pensei que seria excelente trabalhar com o míster Vital e o Tiago Ferreira. Estou muito feliz. Vou dar tudo pelo Sporting", concluiu.