João Virgínia arrisca um onze de guarda-redes: "Para bater a bola e aliviar, dá muita 'fruta'"

João Virgínia, guarda-redes do Sporting

O guarda-redes João Virgínia foi o convidado do podcast do Sporting, ADN do Leão

Onze de guarda-redes: "Primeiro é Buffon, dos melhores de sempre, mas com os pés não é assim tão bom, vai para a baliza, não há dúvidas; defesa-direito, Schmeichel; defesa esquerdo, o Pickford, que é para bater a bola e aliviar, dá muita fruta; central, o Petr Cech; Neuer a trinco; Vand der Saar a central; avançado Rogério Ceni; Ter Stegen ala esquerda, Kahn capitão no meio-campo; Higuita na ala direita e Allison a 10 ,que é um bocadinho de 'joga bonito'. O míster era o Vital.

O favorito: "Peter Cech é dos meus favoritos, ajuda muito, eu tinha 16, 17, 18 anos quando estive com ele no Arsenal. É incrível. Tratava-me como se fosse um discípulo dele. Fala pelos cotovelos e sabe quatro ou cinco línguas, tentava falar comigo em português porque sabia espanhol. Foi o mais influente, em termos de colocação, de saber ler o jogo. É calmo, transmite segurança, tem postura e presença."