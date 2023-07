João Valente assina contrato de formação e tem Bragança e Messi como inspiração

Médio de 15 anos vai continuar ligado ao clube onde chegou em 2015.

João Valente assinou contrato de formação com o Sporting, que representa desde 2015/16. "Assinar contrato traz sempre uma grande responsabilidade, ainda por cima por ser num clube como o Sporting, mas traz-me também mais vontade de continuar a trabalhar e de concretizar os meus objetivos. Agradeço o voto de confiança, que também é fruto do meu trabalho", afirmou o médio aos meios de comunicação do clube.

Na Academia Cristiano Ronaldo desde 2021/22, após passagem pelo Pólo EUL, Valente jogou na época passada pelos iniciados e iniciados B e revelou que cresceu muito com a mudança para Alcochete. Tendo o objetivo de chegar à equipa principal, recordou exemplos que dão essa esperança. "Ver os nossos colegas a pisar aqueles palcos, como o Dário Essugo a jogar na Champions, dá-nos confiança. Dá-nos fé de que também podemos lá chegar", comentou, apontando o leão Bragança e o argentino Messi como referências: "São jogadores com grande qualidade e muita inteligência."