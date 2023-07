João Pereira renova com o Sporting e continua à frente dos sub-23

O JOGO sabe que a extensão prevê uma nova ligação por vários anos. Juvenis vão integrar plantel.

João Pereira vai continuar nos sub-23, tal como O JOGO noticiou, e está oficializada a renovação pelo Sporting. O antigo campeão nacional prolongou a ligação por vários anos, de acordo com o que O JOGO apurou, ainda que o Sporting não tenha dado detalhes. Prosseguem no conjunto leonino os treinadores Tiago Teixeira e António Pina e o treinador de guarda-redes Dário Ezequiel, sendo que entram José Caldeira, o preparador físico Pedro Cardoso - que estavam noutras equipas da formação verde e branca - e o analista João Ferreira. Este último esteve no Mafra em 2022/2023, clube onde o Sporting observou Diomande e agora confirmou a contratação do ex-guarda-redes do Sporting André Paulo.

"É um escalão que é o patamar máximo da formação, o ponto mais estreito da pirâmide. A partir daqui é o futebol profissional. Todos os jogadores têm de se apresentar ao mais alto nível, mas também não podemos tirar o foco da formação.Este ano temos alguns jogadores que ainda são juvenis. Esse é o processo formativo do Sporting: dar um contexto competitivo muito grande aos atletas para já terem esse andamento quando integrarem as equipas profissionais. Tem corrido bem nos últimos anos. No ano passado tivemos, por exemplo, o João Muniz, que foi dos sub-17 para os sub-23, chegou à equipa B e está agora a fazer a pré-época com a equipa principal", frisou João Pereira.

Não há mudanças em 2023/24 nas principais equipas de formação. Bernardo Bruschy, nos iniciados, José Gomes, nos juvenis, e Pedro Coelho, nos juniores, continuam nos leões - renovações serão anunciadas na próxima semana. Filipe Çelikkaya, na equipa B, tinha renovado por um ano.