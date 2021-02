João Pereira de regresso ao Sporting: "Sinto-me uma criança a receber o primeiro presente"

Lateral de 37 anos, ex-Trabzonspor, está de volta ao emblema leonino.

Sentimento: "É voltar a representar este clube pela terceira vez, estou muito contente e sinto a mesma motivação da primeira passagem. Tenho a mesma motivação para ajudar o Sporting, dentro e fora de campo - onde for preciso."

Adepto do Sporting: "Conheço muito bem as pessoas que trabalham no clube, muitas delas continuam desde a minha primeira passagem e já disse que sempre fui muito bem tratado no Sporting. Sou um adepto desde a primeira vez que aqui estive."

Diferenças para a última passagem no clube: "Continuo a ser o mesmo, com a mesma raça e determinação, mas com um pouco mais de experiência. Sinto-me, porém, uma criança, a receber o primeiro presente."

Conhecer alguns companheiros: "Já seguia o Sporting semanalmente. Sei mais ou menos como jogavam, mas é sempre importante conhecer alguns colegas [Coates e João Mário] e o treinador."

Mensagem aos adeptos: "Seria bonito atingir os 150 jogos pelo Sporting [tem 149]. Que os adeptos continuem a apoiar a equipa, com eles somos muito mais fortes."